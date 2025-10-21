eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay am Abend mit Einbußen

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von eBay. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,5 Prozent auf 95,21 USD.

Die eBay-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 95,21 USD. Im Tief verlor die eBay-Aktie bis auf 93,40 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 95,77 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 727.277 eBay-Aktien.

Bei 101,15 USD erreichte der Titel am 16.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die eBay-Aktie derzeit noch 6,24 Prozent Luft nach oben. Am 01.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 56,40 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,76 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 1,08 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,15 USD je eBay-Aktie.

Am 30.07.2025 legte eBay die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,79 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,45 USD je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat eBay in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,20 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,74 Mrd. USD im Vergleich zu 2,58 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,46 USD je Aktie belaufen.

