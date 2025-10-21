DAX24.291 +0,1%Est505.680 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,24 -2,4%Nas22.968 -0,1%Bitcoin95.907 +0,9%Euro1,1601 -0,4%Öl60,64 -0,5%Gold4.135 -5,1%
Blick auf eBay-Kurs

eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay verliert am Nachmittag

21.10.25 16:08 Uhr
eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay verliert am Nachmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von eBay. Die eBay-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 95,30 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
eBay Inc.
82,57 EUR 0,57 EUR 0,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der eBay-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 95,30 USD. Die eBay-Aktie gab in der Spitze bis auf 95,26 USD nach. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 95,77 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 93.060 eBay-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (101,15 USD) erklomm das Papier am 16.08.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der eBay-Aktie. Am 01.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 56,40 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die eBay-Aktie 68,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,15 USD. Im Vorjahr hatte eBay 1,08 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 30.07.2025 legte eBay die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,79 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,45 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat eBay im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,20 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,74 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 2,58 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,46 USD je eBay-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur eBay-Aktie

In eigener Sache

