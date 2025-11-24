DAX23.304 +0,9%Est505.551 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,80 +0,7%Nas22.708 +2,0%Bitcoin74.736 -0,9%Euro1,1523 +0,1%Öl62,42 -0,1%Gold4.092 +0,7%
eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay am Nachmittag schwächer

24.11.25 16:10 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von eBay. Das Papier von eBay befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,4 Prozent auf 80,50 USD ab.

Die eBay-Aktie notierte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 80,50 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die eBay-Aktie bis auf 80,46 USD. Bei 81,21 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 111.924 eBay-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 16.08.2025 auf bis zu 101,15 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die eBay-Aktie mit einem Kursplus von 25,65 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 58,73 USD. Der derzeitige Kurs der eBay-Aktie liegt somit 37,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem eBay seine Aktionäre 2024 mit 1,08 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,15 USD je Aktie ausschütten.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte eBay am 29.10.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,35 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 2,87 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 10,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,59 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 5,45 USD je eBay-Aktie.

Redaktion finanzen.net

