MorphoSys: Zulassungsantrag für Tafasitamab in der Schweiz angenommen

Wie die MorphoSys AG mitteilte, hat die schweizerische Arzneimittelbehörde Swissmedic einen entsprechenden Zulassungsantrag angenommen. Patienten, die nicht für eine Stammzelltransplantation in Frage kommen, sollen Tafasitamab in Kombination mit Lenalidomid als Zweitlinien-Therapie erhalten. In dieser Indikation ist Tafasitamab bereits in den USA zugelassen. Tafasitamab wird von MorphoSys und dessen US-Partner Incyte unter dem Markennamen Monjuvi vermarktet.

DLBCL ist die weltweit häufigste Form des Non-Hodgkin-Lymphoms bei Erwachsenen, und gekennzeichnet durch schnell wachsende bösartige B-Zellen in den Lymphknoten, der Milz, der Leber, dem Knochenmark oder anderen Organen. Es handelt sich um eine aggressive Erkrankung, bei der etwa 40 Prozent der Patienten nicht auf die Erstlinien-Therapie ansprechen oder danach einen Rückfall erleiden. In Europa werden den Angaben zufolge jedes Jahr etwa 16.000 Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem DLBCL diagnostiziert.

