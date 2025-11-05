Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts verteidigt am Mittwochabend Vortagesniveau

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Electronic Arts zeigt am Mittwochabend wenig Änderung. Mit einem Kurs von 200,86 USD zeigte sich die Electronic Arts-Aktie im NASDAQ-Handel zuletzt kaum verändert.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Electronic Arts-Aktie im NASDAQ-Handel und tendierte um 20:05 Uhr bei 200,86 USD. Die Electronic Arts-Aktie legte bis auf 200,87 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die größten Abgaben verzeichnete die Electronic Arts-Aktie bis auf 200,40 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 200,53 USD. Der Tagesumsatz der Electronic Arts-Aktie belief sich zuletzt auf 188.359 Aktien.

Am 30.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 203,75 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Electronic Arts-Aktie liegt somit 1,42 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 25.01.2025 auf bis zu 115,22 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,920 USD. Im Vorjahr erhielten Electronic Arts-Aktionäre 0,760 USD je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 210,00 USD.

Electronic Arts gewährte am 28.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,54 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,11 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 1,85 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 8,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Electronic Arts 2,03 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.02.2026 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 02.02.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Electronic Arts ein EPS in Höhe von 8,56 USD in den Büchern stehen haben wird.

