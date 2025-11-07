DAX23.584 -0,6%Est505.579 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,57 -2,9%Nas22.693 -1,6%Bitcoin86.694 -1,2%Euro1,1580 +0,3%Öl63,68 +0,2%Gold3.986 +0,2%
Electronic Arts im Blick

Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts am Nachmittag nahe Vortagesschluss

07.11.25 16:08 Uhr
Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Die Aktie von Electronic Arts zeigt sich am Freitagnachmittag ohne große Bewegung. Mit einem Wert von 200,54 USD bewegte sich die Electronic Arts-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:52 Uhr die Electronic Arts-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ bei 200,54 USD. Im Tageshoch stieg die Electronic Arts-Aktie bis auf 200,63 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Electronic Arts-Aktie bisher bei 200,41 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 200,57 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 69.190 Electronic Arts-Aktien umgesetzt.

Am 30.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 203,75 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,60 Prozent könnte die Electronic Arts-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 115,22 USD. Dieser Wert wurde am 25.01.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 42,55 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Electronic Arts-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,760 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,920 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 210,00 USD an.

Am 28.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,54 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,11 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 1,85 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 8,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Electronic Arts 2,03 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 03.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 02.02.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 8,56 USD je Aktie in den Electronic Arts-Büchern.

Redaktion finanzen.net

