Aktie im Blick

Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts verzeichnet am Nachmittag kaum Ausschläge

06.11.25 16:08 Uhr
Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts verzeichnet am Nachmittag kaum Ausschläge

Die Aktie von Electronic Arts hat am Donnerstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die Electronic Arts-Aktie im NASDAQ-Handel und tendierte zuletzt bei 200,71 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Electronic Arts Inc.
173,70 EUR -1,06 EUR -0,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Bei der Electronic Arts-Aktie ließ sich um 15:53 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ-Handel hat das Papier einen Wert von 200,71 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Electronic Arts-Aktie bisher bei 200,80 USD. Zwischenzeitlich weitete die Electronic Arts-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 200,54 USD aus. Bei 200,55 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 37.057 Electronic Arts-Aktien den Besitzer.

Bei 203,75 USD markierte der Titel am 30.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Electronic Arts-Aktie mit einem Kursplus von 1,51 Prozent wieder erreichen. Am 25.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 115,22 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,760 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,920 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 210,00 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Electronic Arts am 28.10.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,54 USD, nach 1,11 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8,78 Prozent auf 1,85 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,03 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Electronic Arts am 03.02.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 02.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Electronic Arts.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Electronic Arts-Aktie in Höhe von 8,56 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Electronic Arts-Aktie

NASDAQ Composite Index-Wert Electronic Arts-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Electronic Arts-Investment von vor 5 Jahren verdient

Ausblick: Electronic Arts gewährt Anlegern Blick in die Bücher

NASDAQ Composite Index-Wert Electronic Arts-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Electronic Arts-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

