DAX23.734 -1,3%Est505.611 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,12 -1,6%Nas23.196 -1,3%Bitcoin88.050 -2,6%Euro1,1545 +0,4%Öl63,38 -0,3%Gold3.989 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T DHL Group (ex Deutsche Post) 555200 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 NEL ASA A0B733 Palantir A2QA4J Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 RENK RENK73 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Rutsch unter 24.000er-Marke: DAX letztlich tiefrot -- Wall Street gibt nach -- Rheinmetall mit starker Bilanz -- D-Wave, Moderna, NVIDIA, Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid im Fokus
Top News
Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Donnerstagabend Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Donnerstagabend
Krypto braucht Sicherheit: UBS drängt auf weltweite Regulierung für Bitcoin, Ethereum & Co. Krypto braucht Sicherheit: UBS drängt auf weltweite Regulierung für Bitcoin, Ethereum & Co.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF. Der weltweit erste ETF, der sich der europäischen Verteidigungsindustrie widmet. Entdecken Sie EUDF
Aktienkurs im Fokus

Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts verteidigt am Abend Vortagesniveau

06.11.25 20:23 Uhr
Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts verteidigt am Abend Vortagesniveau

Die Aktie von Electronic Arts hat am Donnerstagabend nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Zum Vortag unverändert notierte die Electronic Arts-Aktie zuletzt im NASDAQ-Handel bei 200,71 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Electronic Arts Inc.
173,70 EUR -1,06 EUR -0,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit einem Kurs von 200,71 USD zeigte sich die Electronic Arts-Aktie im NASDAQ-Handel um 20:07 Uhr kaum verändert. Zwischenzeitlich stieg die Electronic Arts-Aktie sogar auf 200,99 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Electronic Arts-Aktie bis auf 200,50 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 200,55 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 211.330 Electronic Arts-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 30.09.2025 auf bis zu 203,75 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,51 Prozent über dem aktuellen Kurs der Electronic Arts-Aktie. Am 25.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 115,22 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Electronic Arts-Aktie 74,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,920 USD. Im Vorjahr erhielten Electronic Arts-Aktionäre 0,760 USD je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Electronic Arts-Aktie bei 210,00 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Electronic Arts am 28.10.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,54 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,11 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 8,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,03 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,85 Mrd. USD.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Electronic Arts wird am 03.02.2026 gerechnet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Electronic Arts möglicherweise am 02.02.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Electronic Arts im Jahr 2026 8,56 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Electronic Arts-Aktie

NASDAQ Composite Index-Wert Electronic Arts-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Electronic Arts-Investment von vor 5 Jahren verdient

Ausblick: Electronic Arts gewährt Anlegern Blick in die Bücher

NASDAQ Composite Index-Wert Electronic Arts-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Electronic Arts-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

In eigener Sache

Übrigens: Electronic Arts und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Electronic Arts

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Electronic Arts

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu Electronic Arts Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Electronic Arts Inc.

DatumRatingAnalyst
30.09.2025Electronic Arts HoldJefferies & Company Inc.
31.07.2019Electronic Arts BuyNeedham & Company, LLC
31.07.2019Electronic Arts OutperformCowen and Company, LLC
02.07.2019Electronic Arts OutperformBMO Capital Markets
08.05.2019Electronic Arts BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
31.07.2019Electronic Arts BuyNeedham & Company, LLC
31.07.2019Electronic Arts OutperformCowen and Company, LLC
02.07.2019Electronic Arts OutperformBMO Capital Markets
08.05.2019Electronic Arts BuyThe Benchmark Company
06.02.2019Electronic Arts BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
30.09.2025Electronic Arts HoldJefferies & Company Inc.
22.01.2019Electronic Arts HoldDeutsche Bank AG
18.12.2017Electronic Arts NeutralBTIG Research
01.02.2017Electronic Arts NeutralMizuho
02.11.2016Electronic Arts NeutralMizuho
DatumRatingAnalyst
03.02.2012Electronic Arts sellDeutsche Bank Securities
06.06.2011Electronic Arts sellJyske Bank Group
14.12.2009Electronic Arts neues KurszielPiper Jaffray & Co.
11.12.2008Electronic Arts DowngradeBarclays Capital
03.11.2006Electronic Arts neues KurszielDeutsche Securities

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Electronic Arts Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen