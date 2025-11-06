Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts verteidigt am Abend Vortagesniveau

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Electronic Arts hat am Donnerstagabend nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Zum Vortag unverändert notierte die Electronic Arts-Aktie zuletzt im NASDAQ-Handel bei 200,71 USD.

Mit einem Kurs von 200,71 USD zeigte sich die Electronic Arts-Aktie im NASDAQ-Handel um 20:07 Uhr kaum verändert. Zwischenzeitlich stieg die Electronic Arts-Aktie sogar auf 200,99 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Electronic Arts-Aktie bis auf 200,50 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 200,55 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 211.330 Electronic Arts-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 30.09.2025 auf bis zu 203,75 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,51 Prozent über dem aktuellen Kurs der Electronic Arts-Aktie. Am 25.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 115,22 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Electronic Arts-Aktie 74,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,920 USD. Im Vorjahr erhielten Electronic Arts-Aktionäre 0,760 USD je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Electronic Arts-Aktie bei 210,00 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Electronic Arts am 28.10.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,54 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,11 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 8,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,03 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,85 Mrd. USD.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Electronic Arts wird am 03.02.2026 gerechnet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Electronic Arts möglicherweise am 02.02.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Electronic Arts im Jahr 2026 8,56 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

