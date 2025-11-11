Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts verteidigt am Nachmittag Tendenz

Notierung im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Electronic Arts. Zum Vortag unverändert notierte die Electronic Arts-Aktie zuletzt im NASDAQ-Handel bei 201,46 USD.

Mit einem Kurs von 201,46 USD zeigte sich die Electronic Arts-Aktie im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr kaum verändert. Die Electronic Arts-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 201,60 USD aus. Das bisherige Tagestief markierte Electronic Arts-Aktie bei 201,15 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 201,44 USD. Bisher wurden heute 19.716 Electronic Arts-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 203,75 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.09.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,14 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 25.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 115,22 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 42,81 Prozent.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,760 USD an Electronic Arts-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,920 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 210,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Electronic Arts am 28.10.2025. Das EPS belief sich auf 0,54 USD gegenüber 1,11 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Electronic Arts mit einem Umsatz von insgesamt 1,85 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,03 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 8,78 Prozent verringert.

Am 03.02.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Electronic Arts veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Electronic Arts-Anleger Experten zufolge am 02.02.2027 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Electronic Arts einen Gewinn von 8,56 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Electronic Arts-Aktie

NASDAQ Composite Index-Wert Electronic Arts-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Electronic Arts-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

NASDAQ Composite Index-Wert Electronic Arts-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Electronic Arts-Investment von vor 5 Jahren verdient

Ausblick: Electronic Arts gewährt Anlegern Blick in die Bücher