Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts am Dienstagabend mit stabiler Tendenz
Die Aktie von Electronic Arts hat am Dienstagabend nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Electronic Arts-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ bei 201,47 USD.
Werte in diesem Artikel
Im NASDAQ-Handel kam die Electronic Arts-Aktie um 20:05 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 201,47 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Electronic Arts-Aktie bei 201,62 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Electronic Arts-Aktie bis auf 201,15 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 201,44 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 131.125 Electronic Arts-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 203,75 USD. Dieser Kurs wurde am 30.09.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,13 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.01.2025 (115,22 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 42,81 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2025 erhielten Electronic Arts-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,760 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,920 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Electronic Arts-Aktie bei 210,00 USD.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Electronic Arts am 28.10.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,54 USD, nach 1,11 USD im Vorjahresvergleich. Mit einem Umsatz von 1,85 Mrd. USD, gegenüber 2,03 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 8,78 Prozent präsentiert.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Electronic Arts am 03.02.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 02.02.2027 dürfte Electronic Arts die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,56 USD je Electronic Arts-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Electronic Arts-Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert Electronic Arts-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Electronic Arts-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
NASDAQ Composite Index-Wert Electronic Arts-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Electronic Arts-Investment von vor 5 Jahren verdient
Ausblick: Electronic Arts gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Übrigens: Electronic Arts und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Electronic Arts
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Electronic Arts
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Nachrichten zu Electronic Arts Inc.
Analysen zu Electronic Arts Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.09.2025
|Electronic Arts Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.2019
|Electronic Arts Buy
|Needham & Company, LLC
|31.07.2019
|Electronic Arts Outperform
|Cowen and Company, LLC
|02.07.2019
|Electronic Arts Outperform
|BMO Capital Markets
|08.05.2019
|Electronic Arts Buy
|The Benchmark Company
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.07.2019
|Electronic Arts Buy
|Needham & Company, LLC
|31.07.2019
|Electronic Arts Outperform
|Cowen and Company, LLC
|02.07.2019
|Electronic Arts Outperform
|BMO Capital Markets
|08.05.2019
|Electronic Arts Buy
|The Benchmark Company
|06.02.2019
|Electronic Arts Buy
|The Benchmark Company
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.09.2025
|Electronic Arts Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.01.2019
|Electronic Arts Hold
|Deutsche Bank AG
|18.12.2017
|Electronic Arts Neutral
|BTIG Research
|01.02.2017
|Electronic Arts Neutral
|Mizuho
|02.11.2016
|Electronic Arts Neutral
|Mizuho
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.02.2012
|Electronic Arts sell
|Deutsche Bank Securities
|06.06.2011
|Electronic Arts sell
|Jyske Bank Group
|14.12.2009
|Electronic Arts neues Kursziel
|Piper Jaffray & Co.
|11.12.2008
|Electronic Arts Downgrade
|Barclays Capital
|03.11.2006
|Electronic Arts neues Kursziel
|Deutsche Securities
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Electronic Arts Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen