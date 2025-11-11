DAX24.088 +0,5%Est505.726 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,15 -3,6%Nas23.485 -0,2%Bitcoin88.716 -3,2%Euro1,1586 +0,2%Öl65,06 +1,6%Gold4.130 +0,3%
Electronic Arts im Fokus

Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts am Dienstagabend mit stabiler Tendenz

11.11.25 20:23 Uhr
Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts am Dienstagabend mit stabiler Tendenz

Die Aktie von Electronic Arts hat am Dienstagabend nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Electronic Arts-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ bei 201,47 USD.

Electronic Arts Inc.
Im NASDAQ-Handel kam die Electronic Arts-Aktie um 20:05 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 201,47 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Electronic Arts-Aktie bei 201,62 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Electronic Arts-Aktie bis auf 201,15 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 201,44 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 131.125 Electronic Arts-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 203,75 USD. Dieser Kurs wurde am 30.09.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,13 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.01.2025 (115,22 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 42,81 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 erhielten Electronic Arts-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,760 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,920 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Electronic Arts-Aktie bei 210,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Electronic Arts am 28.10.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,54 USD, nach 1,11 USD im Vorjahresvergleich. Mit einem Umsatz von 1,85 Mrd. USD, gegenüber 2,03 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 8,78 Prozent präsentiert.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Electronic Arts am 03.02.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 02.02.2027 dürfte Electronic Arts die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,56 USD je Electronic Arts-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

