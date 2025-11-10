Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts am Montagnachmittag mit stabiler Tendenz

Blick auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Electronic Arts. Die Electronic Arts-Aktie zeigte sich zuletzt im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 200,70 USD an der Tafel.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Electronic Arts-Aktie im NASDAQ-Handel und tendierte um 15:52 Uhr bei 200,70 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Electronic Arts-Aktie bisher bei 200,75 USD. Die Electronic Arts-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 200,56 USD ab. Bei 200,60 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Der Tagesumsatz der Electronic Arts-Aktie belief sich zuletzt auf 51.634 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 203,75 USD erreichte der Titel am 30.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 1,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.01.2025 (115,22 USD). Der derzeitige Kurs der Electronic Arts-Aktie liegt somit 74,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,920 USD. Im Vorjahr hatte Electronic Arts 0,760 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 210,00 USD.

Am 28.10.2025 hat Electronic Arts in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,54 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,11 USD je Aktie in den Büchern standen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8,78 Prozent auf 1,85 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,03 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 03.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 02.02.2027 dürfte Electronic Arts die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Electronic Arts-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 8,56 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

