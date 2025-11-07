Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts am Abend kaum bewegt

Aktienkurs im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Freitagabend die Aktie von Electronic Arts. Die Electronic Arts-Aktie kam im NASDAQ-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 200,56 USD.

Die Electronic Arts-Aktie zeigte sich um 20:07 Uhr stabil und notierte im NASDAQ-Handel bei 200,56 USD. Zwischenzeitlich stieg die Electronic Arts-Aktie sogar auf 200,63 USD. Die Electronic Arts-Aktie gab in der Spitze bis auf 200,37 USD nach. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 200,57 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 287.650 Electronic Arts-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 203,75 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.09.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,59 Prozent hinzugewinnen. Am 25.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 115,22 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Electronic Arts-Aktie mit einem Verlust von 42,55 Prozent wieder erreichen.

Für Electronic Arts-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,760 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,920 USD ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 210,00 USD für die Electronic Arts-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Electronic Arts am 28.10.2025. Das EPS wurde auf 0,54 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Electronic Arts hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,85 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 8,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,03 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Electronic Arts wird am 03.02.2026 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Electronic Arts-Anleger Experten zufolge am 02.02.2027 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 8,56 USD je Aktie in den Electronic Arts-Büchern.

