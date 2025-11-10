DAX23.960 +1,7%Est505.664 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,57 +5,4%Nas23.529 +2,3%Bitcoin91.675 +1,1%Euro1,1562 ±0,0%Öl64,01 +0,5%Gold4.112 +2,8%
Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts gewinnt am Abend

10.11.25 20:23 Uhr
Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts gewinnt am Abend

Die Aktie von Electronic Arts gehört am Montagabend zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Electronic Arts legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 201,40 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Electronic Arts Inc.
172,50 EUR -0,60 EUR -0,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Electronic Arts legte um 20:06 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 201,40 USD. Der Kurs der Electronic Arts-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 201,47 USD zu. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 200,60 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 208.995 Electronic Arts-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 203,75 USD erreichte der Titel am 30.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 1,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 25.01.2025 Kursverluste bis auf 115,22 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Electronic Arts-Aktie mit einem Verlust von 42,79 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,760 USD an Electronic Arts-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,920 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 210,00 USD je Electronic Arts-Aktie aus.

Electronic Arts veröffentlichte am 28.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,54 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,11 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Electronic Arts mit einem Umsatz von insgesamt 1,85 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,03 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 8,78 Prozent verringert.

Die Electronic Arts-Bilanz für Q3 2026 wird am 03.02.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 02.02.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 8,56 USD je Aktie in den Electronic Arts-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Electronic Arts-Aktie

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

