Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts am Abend freundlich

So entwickelt sich Electronic Arts

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von Electronic Arts. Zuletzt ging es für das Electronic Arts-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 172,27 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Electronic Arts nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 0,1 Prozent auf 172,27 USD. Die Electronic Arts-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 172,51 USD aus. Bei 172,22 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Von der Electronic Arts-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 214.126 Stück gehandelt.

Bei 180,90 USD markierte der Titel am 15.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,01 Prozent über dem aktuellen Kurs der Electronic Arts-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 115,22 USD. Dieser Wert wurde am 25.01.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,12 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,920 USD, nach 0,760 USD im Jahr 2025.

Am 29.07.2025 hat Electronic Arts in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,79 USD. Im Vorjahresviertel hatte Electronic Arts 1,04 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,67 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Electronic Arts einen Umsatz von 1,65 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Electronic Arts rechnen Experten am 03.11.2026.

Experten taxieren den Electronic Arts-Gewinn für das Jahr 2030 auf 14,67 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Electronic Arts-Aktie

NASDAQ Composite Index-Papier Electronic Arts-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Electronic Arts von vor 10 Jahren eingefahren

NASDAQ Composite Index-Wert Electronic Arts-Aktie: So viel hätte eine Investition in Electronic Arts von vor 5 Jahren abgeworfen

NASDAQ Composite Index-Wert Electronic Arts-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Electronic Arts von vor 3 Jahren eingefahren