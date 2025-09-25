Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts am Nachmittag höher
Die Aktie von Electronic Arts zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Electronic Arts-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 170,72 USD.
Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 170,72 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Electronic Arts-Aktie bei 173,00 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 173,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 68.915 Electronic Arts-Aktien.
Am 15.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 180,90 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Electronic Arts-Aktie liegt somit 5,63 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 25.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 115,22 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Electronic Arts-Aktie mit einem Verlust von 32,51 Prozent wieder erreichen.
Electronic Arts-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,760 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,920 USD belaufen.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Electronic Arts am 29.07.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,79 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,04 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 1,67 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,65 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 28.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 03.11.2026.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Electronic Arts einen Gewinn von 8,26 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.net
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.07.2019
|Electronic Arts Buy
|Needham & Company, LLC
|31.07.2019
|Electronic Arts Outperform
|Cowen and Company, LLC
|02.07.2019
|Electronic Arts Outperform
|BMO Capital Markets
|08.05.2019
|Electronic Arts Buy
|The Benchmark Company
|06.02.2019
|Electronic Arts Buy
|The Benchmark Company
