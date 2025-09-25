Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts am Abend im Aufwind
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Electronic Arts. Zuletzt ging es für das Electronic Arts-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 170,94 USD.
Um 20:08 Uhr ging es für das Electronic Arts-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 170,94 USD. Der Kurs der Electronic Arts-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 173,00 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 173,00 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 215.971 Electronic Arts-Aktien umgesetzt.
Am 15.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 180,90 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 5,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 25.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 115,22 USD ab. Abschläge von 32,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,920 USD, nach 0,760 USD im Jahr 2025.
Electronic Arts veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,79 USD gegenüber 1,04 USD im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,91 Prozent auf 1,67 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,65 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Electronic Arts am 28.10.2025 vorlegen. Am 03.11.2026 wird Electronic Arts schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 8,26 USD je Electronic Arts-Aktie.
Redaktion finanzen.net
