Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts am Donnerstagabend im Plus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von Electronic Arts. Im NASDAQ-Handel gewannen die Electronic Arts-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Um 20:07 Uhr wies die Electronic Arts-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 168,34 USD nach oben. In der Spitze gewann die Electronic Arts-Aktie bis auf 169,15 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 168,12 USD. Bisher wurden heute 263.768 Electronic Arts-Aktien gehandelt.

Am 15.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 180,90 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,46 Prozent könnte die Electronic Arts-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 115,22 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.01.2025). Der aktuelle Kurs der Electronic Arts-Aktie ist somit 31,56 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 erhielten Electronic Arts-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,760 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,920 USD.

Electronic Arts ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,79 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,04 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,67 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,65 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 03.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Electronic Arts im Jahr 2026 8,26 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

