DAX gibt nach -- Wall Street tiefer -- EU-Kommission ermittelt gegen SAP -- Intel wirbt um Apple als Investor -- D-Wave, Droneshield, BYD, Plug Power, Novo Nordisk im Fokus
Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts macht am Nachmittag Boden gut

25.09.25 16:11 Uhr
Die Aktie von Electronic Arts zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Electronic Arts zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,5 Prozent auf 168,14 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Electronic Arts Inc.
142,20 EUR -4,64 EUR -3,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Electronic Arts-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 168,14 USD. In der Spitze legte die Electronic Arts-Aktie bis auf 168,50 USD zu. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 168,12 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 56.747 Electronic Arts-Aktien.

Bei 180,90 USD markierte der Titel am 15.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 7,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 115,22 USD ab. Abschläge von 31,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Electronic Arts-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,760 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,920 USD belaufen.

Am 29.07.2025 hat Electronic Arts in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,79 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Electronic Arts 1,04 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 1,67 Mrd. USD gegenüber 1,65 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von Electronic Arts rechnen Experten am 03.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 8,26 USD je Aktie in den Electronic Arts-Büchern.

Redaktion finanzen.net

