Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts am Mittwochabend in Rot

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Electronic Arts. Die Electronic Arts-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 3,3 Prozent auf 168,35 USD nach.

Um 20:06 Uhr fiel die Electronic Arts-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 3,3 Prozent auf 168,35 USD ab. Der Kurs der Electronic Arts-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 166,32 USD nach. Bei 174,12 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 506.810 Electronic Arts-Aktien umgesetzt.

Bei 180,90 USD markierte der Titel am 15.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,45 Prozent hinzugewinnen. Bei 115,22 USD fiel das Papier am 25.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Electronic Arts-Aktie damit 46,11 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,760 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,920 USD je Electronic Arts-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Electronic Arts am 29.07.2025. Das EPS wurde auf 0,79 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,04 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Electronic Arts mit einem Umsatz von insgesamt 1,67 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,65 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 0,91 Prozent gesteigert.

Am 28.10.2025 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 03.11.2026 dürfte Electronic Arts die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Electronic Arts-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 8,26 USD fest.

