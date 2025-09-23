Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts verbilligt sich am Nachmittag

Electronic Arts im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Electronic Arts. Die Electronic Arts-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 2,1 Prozent auf 170,38 USD ab.

Das Papier von Electronic Arts befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 2,1 Prozent auf 170,38 USD ab. In der Spitze büßte die Electronic Arts-Aktie bis auf 170,38 USD ein. Bei 174,12 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Electronic Arts-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 54.763 Stück gehandelt.

Bei 180,90 USD erreichte der Titel am 15.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Electronic Arts-Aktie derzeit noch 6,17 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.01.2025 bei 115,22 USD. Der aktuelle Kurs der Electronic Arts-Aktie ist somit 32,37 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2025 0,760 USD an Electronic Arts-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,920 USD aus.

Electronic Arts ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,79 USD gegenüber 1,04 USD je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,67 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Electronic Arts einen Umsatz von 1,65 Mrd. USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Electronic Arts am 28.10.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können Electronic Arts-Anleger Experten zufolge am 03.11.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 8,26 USD je Electronic Arts-Aktie.

Redaktion finanzen.net

