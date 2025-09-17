DAX23.640 +1,2%ESt505.452 +1,5%Top 10 Crypto16,48 +1,0%Dow46.113 +0,2%Nas22.497 +1,1%Bitcoin99.978 +1,5%Euro1,1779 -0,3%Öl68,15 +0,4%Gold3.640 -0,5%
So entwickelt sich Electronic Arts

Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts am Nachmittag nahezu unverändert

18.09.25 16:11 Uhr
Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts am Nachmittag nahezu unverändert

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Electronic Arts. Mit einem Kurs von 173,62 USD zeigte sich die Electronic Arts-Aktie im NASDAQ-Handel zuletzt kaum verändert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Electronic Arts Inc.
147,06 EUR 2,48 EUR 1,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Anleger zeigten sich um 15:51 Uhr bei der Electronic Arts-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 173,62 USD. Zwischenzeitlich stieg die Electronic Arts-Aktie sogar auf 173,89 USD. Das bisherige Tagestief markierte Electronic Arts-Aktie bei 172,00 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 172,93 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 28.958 Electronic Arts-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 180,90 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.08.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Electronic Arts-Aktie derzeit noch 4,19 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 115,22 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.01.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Electronic Arts-Aktie derzeit noch 33,64 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,760 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,920 USD je Electronic Arts-Aktie.

Am 29.07.2025 hat Electronic Arts die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,79 USD, nach 1,04 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,91 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,67 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 1,65 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Electronic Arts-Bilanz für Q2 2026 wird am 28.10.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 03.11.2026.

Der Gewinn 2030 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 14,67 USD je Electronic Arts-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen