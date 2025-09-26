Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken Electronic Arts am Nachmittag ins Plus

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Electronic Arts zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Electronic Arts-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,9 Prozent auf 202,92 USD.

Die Electronic Arts-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,9 Prozent auf 202,92 USD. Im Tageshoch stieg die Electronic Arts-Aktie bis auf 203,75 USD. Bei 203,40 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via NASDAQ 2.150.342 Electronic Arts-Aktien den Besitzer.

Am 29.09.2025 markierte das Papier bei 203,75 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 0,41 Prozent Plus fehlen der Electronic Arts-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 25.01.2025 auf bis zu 115,22 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 43,22 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Electronic Arts-Aktie.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,760 USD an Electronic Arts-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,920 USD.

Am 29.07.2025 lud Electronic Arts zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,79 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,04 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 1,67 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,65 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 28.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte Electronic Arts möglicherweise am 03.11.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 8,28 USD je Electronic Arts-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Electronic Arts-Aktie

Electronic Arts-Aktie springt zweistellig hoch: Möglicher Börsenrückzug voraus?

NASDAQ Composite Index-Papier Electronic Arts-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Electronic Arts-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

NASDAQ Composite Index-Papier Electronic Arts-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Electronic Arts-Investment von vor einem Jahr verdient