Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts am Donnerstagnachmittag mit angezogener Handbremse
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Electronic Arts. Mit einem Kurs von 200,22 USD zeigte sich die Electronic Arts-Aktie im NASDAQ-Handel zuletzt kaum verändert.
Werte in diesem Artikel
Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:52 Uhr die Electronic Arts-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ bei 200,22 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Electronic Arts-Aktie bei 200,36 USD. Die Electronic Arts-Aktie sank bis auf 200,10 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 200,20 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 123.693 Electronic Arts-Aktien.
Am 30.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 203,75 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Electronic Arts-Aktie liegt somit 1,73 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 25.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 115,22 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Electronic Arts-Aktie 73,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,760 USD an Electronic Arts-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,599 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 210,00 USD.
Am 28.10.2025 hat Electronic Arts die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,54 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,11 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 9,27 Prozent zurück. Hier wurden 1,84 Mrd. USD gegenüber 2,03 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 03.02.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von Electronic Arts rechnen Experten am 03.11.2026.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Electronic Arts-Gewinn in Höhe von 8,57 USD je Aktie aus.
