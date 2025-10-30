Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts verteidigt am Abend Tendenz

Kursentwicklung

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagabend die Aktie von Electronic Arts. Zum Vortag unverändert notierte die Electronic Arts-Aktie zuletzt im NASDAQ-Handel bei 200,32 USD.

Anleger zeigten sich um 20:05 Uhr bei der Electronic Arts-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 200,32 USD. Die Electronic Arts-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 200,55 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Electronic Arts-Aktie bis auf 200,10 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 200,20 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 266.727 Electronic Arts-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.09.2025 bei 203,75 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Electronic Arts-Aktie derzeit noch 1,71 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.01.2025 bei 115,22 USD. Mit Abgaben von 42,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Electronic Arts-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,760 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,599 USD belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Electronic Arts-Aktie bei 210,00 USD.

Electronic Arts veröffentlichte am 28.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,54 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Electronic Arts noch ein Gewinn pro Aktie von 1,11 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 9,27 Prozent auf 1,84 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,03 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 03.02.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Electronic Arts veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Electronic Arts rechnen Experten am 03.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Electronic Arts-Aktie in Höhe von 8,57 USD im Jahr 2026 aus.

