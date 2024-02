Elektromobilität

Volkswagen und der indische Autohersteller Mahindra haben für die bereits vor zwei Jahren beabsichtigte Zusammenarbeit im Bereich Elektromobilität einen ersten verbindlichen Liefervertag unterzeichnet.

Wie VW mitteilte, werden Komponenten des Modularen E-Antriebs-Baukasten (MEB) und Einheitszellen an Mahindra für die eigene Elektroplattform namens INGLO geliefert. "Beide Unternehmen werden eine mögliche Ausweitung der Zusammenarbeit prüfen", so der DAX-Konzern weiter.

Der Liefervertrag habe eine Laufzeit von mehreren Jahren und werde über die gesamte Lebensdauer ein Gesamtvolumen von rund 50 GWh haben. Mahindra wird der erste externe Partner sein, der die Einheitszelle von VW einsetzt, wie der Wolfsburger Konzern weiter mitteilte. Das indische Unternehmen will ab Dezember 2024 fünf vollelektrische SUVs in Indien auf den Markt bringen.

VW-Absatz im Januar profitiert von starker Erholung in China

Der Volkswagen-Konzern hat seinen weltweiten Autoabsatz im Januar dank starker Nachfrage in China zweistellig gesteigert. Die Verkäufe legten um 13,3 Prozent auf 698.300 Fahrzeuge zu, wie der Autohersteller mitteilte. Während die Auslieferungen in Westeuropa und Nordamerika leicht zurückgingen, kletterte der Absatz in China um 43,3 Prozent auf 290.900 Fahrzeuge. Das Land ist damit wieder der größte Markt für den VW-Konzern. 17.700 von den in China verkauften Autos waren vollelektrische Modelle.

Im Vorjahr war das Geschäft in China von den Covid-Restriktionen geprägt gewesen. Außerdem fiel das Neujahrsfest damals anders als in diesem Jahr in den Januar. VW China habe allerdings auch Stärke in diesem hart umkämpften Marktumfeld bewiesen, erklärte das Unternehmen.

Im Westeuropa gingen die Auslieferungen um 3 Prozent auf 224.600 Autos zurück, in Nordamerika um 1 Prozent auf 66.300.

Nach Marken fiel mit einem Plus von 18 Prozent das Wachstum bei Pkw der Marke VW besonders deutlich aus, gefolgt von Audi mit einem Zuwachs von 13,2 Prozent.

Im XETRA-Handel am Freitag steigt die Vorzugsaktie von Volkswagen zeitweise um 0,62 Prozent auf 119,92 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)