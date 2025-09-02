DAX23.595 +0,5%ESt505.325 +0,6%Top 10 Crypto15,80 -0,2%Dow45.058 -0,5%Nas21.402 +0,6%Bitcoin96.015 +0,5%Euro1,1658 +0,1%Öl67,48 -2,3%Gold3.564 +0,9%
Fokus auf Aktienkurs

Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly am Abend schwächer

03.09.25 20:24 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Eli Lilly. Die Eli Lilly-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 733,29 USD.

Die Eli Lilly-Aktie wies um 20:07 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 733,29 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Eli Lilly-Aktie bei 729,04 USD. Bei 730,79 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Eli Lilly-Aktie belief sich zuletzt auf 160.702 Aktien.

Am 04.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 969,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Eli Lilly-Aktie damit 24,33 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 09.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 624,00 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,90 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 5,20 USD an Eli Lilly-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,87 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 994,00 USD für die Eli Lilly-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Eli Lilly am 07.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,29 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,28 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 15,56 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 37,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Eli Lilly einen Umsatz von 11,30 Mrd. USD eingefahren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Eli Lilly-Gewinn in Höhe von 22,83 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Eli Lilly-Aktie

S&P 500-Titel Eli Lilly-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Eli Lilly-Investment von vor 5 Jahren verdient

Novo Nordisk-Aktie in Grün: Wegovy zeigt bessere kardiovaskuläre Wirkung als Eli Lilly-Mittel

Novo Nordisk-Aktie durchbricht Abwärtstrend: Kann die Pipeline die Wende bringen?

In eigener Sache

Analysen zu Eli Lilly

DatumRatingAnalyst
20.12.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
31.10.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
13.02.2024Eli Lilly and BuyJefferies & Company Inc.
05.10.2018Eli Lilly and OutperformBMO Capital Markets
25.07.2018Eli Lilly and NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
20.12.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
31.10.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
13.02.2024Eli Lilly and BuyJefferies & Company Inc.
05.10.2018Eli Lilly and OutperformBMO Capital Markets
08.06.2018Eli Lilly and OverweightCantor Fitzgerald
DatumRatingAnalyst
25.07.2018Eli Lilly and NeutralGoldman Sachs Group Inc.
27.04.2017Eli Lilly and HoldArgus Research Company
20.03.2017Eli Lilly and NeutralUBS AG
22.07.2015Eli Lilly and Equal WeightBarclays Capital
08.01.2015Eli Lilly and HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
21.04.2017Eli Lilly and UnderperformBMO Capital Markets
15.10.2012Eli Lilly and underperformJefferies & Company Inc.
30.06.2010Eli Lilly ErsteinschätzungSoleil Securities Group, Inc.
14.12.2009Eli Lilly sellGoldman Sachs Group Inc.
02.12.2009Eli Lilly sellGoldman Sachs Group Inc.

