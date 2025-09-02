Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly am Abend im Plus

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von Eli Lilly. Die Eli Lilly-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 747,73 USD.

Um 20:06 Uhr sprang die Eli Lilly-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 747,73 USD zu. In der Spitze legte die Eli Lilly-Aktie bis auf 752,80 USD zu. Bei 733,87 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 188.350 Eli Lilly-Aktien umgesetzt.

Am 14.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 941,56 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 25,92 Prozent Plus fehlen der Eli Lilly-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.08.2025 bei 624,00 USD. Der derzeitige Kurs der Eli Lilly-Aktie liegt somit 19,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,87 USD. Im Vorjahr hatte Eli Lilly 5,20 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Eli Lilly-Aktie wird bei 994,00 USD angegeben.

Am 07.08.2025 legte Eli Lilly die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,29 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,28 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 15,56 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Eli Lilly 11,30 Mrd. USD umgesetzt.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Eli Lilly-Gewinn in Höhe von 22,83 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

