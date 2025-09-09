Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly am Nachmittag mit Verlusten

Eli Lilly im Fokus

Die Aktie von Eli Lilly gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Eli Lilly-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 747,12 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Eli Lilly nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,5 Prozent auf 747,12 USD. In der Spitze fiel die Eli Lilly-Aktie bis auf 743,00 USD. Bei 748,09 USD eröffnete der Anteilsschein. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 87.366 Eli Lilly-Aktien den Besitzer.

Am 14.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 941,56 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Eli Lilly-Aktie damit 20,65 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 624,00 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Eli Lilly-Aktie mit einem Verlust von 16,48 Prozent wieder erreichen.

Für Eli Lilly-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,20 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,87 USD ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 994,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Eli Lilly am 07.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,29 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,28 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 15,56 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 37,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,30 Mrd. USD in den Büchern standen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 22,83 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

