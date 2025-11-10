Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger decken sich am Nachmittag mit Eli Lilly ein

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Eli Lilly. Die Eli Lilly-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 5,3 Prozent im Plus bei 973,46 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Eli Lilly-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 5,3 Prozent auf 973,46 USD nach oben. In der Spitze gewann die Eli Lilly-Aktie bis auf 973,75 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 949,00 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 212.824 Eli Lilly-Aktien.

Am 10.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 973,75 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,03 Prozent über dem aktuellen Kurs der Eli Lilly-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.08.2025 bei 624,00 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,90 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Eli Lilly-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 5,20 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,92 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Eli Lilly-Aktie bei 994,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Eli Lilly am 30.10.2025 vor. Es stand ein EPS von 6,21 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Eli Lilly noch ein Gewinn pro Aktie von 1,07 USD in den Büchern gestanden. Eli Lilly hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17,60 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 53,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11,44 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Eli Lilly-Aktie in Höhe von 23,46 USD im Jahr 2025 aus.

