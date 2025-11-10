DAX23.976 +1,7%Est505.669 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,50 +4,9%Nas23.310 +1,3%Bitcoin91.046 +0,4%Euro1,1547 -0,1%Öl63,35 -0,6%Gold4.091 +2,3%
Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger decken sich am Nachmittag mit Eli Lilly ein

10.11.25 16:08 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Eli Lilly. Die Eli Lilly-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 5,3 Prozent im Plus bei 973,46 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Eli Lilly
841,40 EUR 56,10 EUR 7,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr wies die Eli Lilly-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 5,3 Prozent auf 973,46 USD nach oben. In der Spitze gewann die Eli Lilly-Aktie bis auf 973,75 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 949,00 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 212.824 Eli Lilly-Aktien.

Am 10.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 973,75 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,03 Prozent über dem aktuellen Kurs der Eli Lilly-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.08.2025 bei 624,00 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,90 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Eli Lilly-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 5,20 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,92 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Eli Lilly-Aktie bei 994,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Eli Lilly am 30.10.2025 vor. Es stand ein EPS von 6,21 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Eli Lilly noch ein Gewinn pro Aktie von 1,07 USD in den Büchern gestanden. Eli Lilly hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17,60 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 53,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11,44 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Eli Lilly-Aktie in Höhe von 23,46 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Eli Lilly-Aktie

Aktien von Eli Lilly und Novo Nordisk fallen: Arzneimittelriesen senken US-Preise für Abnehm-Medikamente

Aktien von Eli Lilly und Novo Nordisk uneins: Trump verhandelt wohl über günstige Abnehm-Medikamente

S&P 500-Papier Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Eli Lilly von vor 10 Jahren abgeworfen

In eigener Sache

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Nachrichten zu Eli Lilly

Analysen zu Eli Lilly

DatumRatingAnalyst
20.12.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
31.10.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
13.02.2024Eli Lilly and BuyJefferies & Company Inc.
05.10.2018Eli Lilly and OutperformBMO Capital Markets
25.07.2018Eli Lilly and NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
20.12.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
31.10.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
13.02.2024Eli Lilly and BuyJefferies & Company Inc.
05.10.2018Eli Lilly and OutperformBMO Capital Markets
08.06.2018Eli Lilly and OverweightCantor Fitzgerald
DatumRatingAnalyst
25.07.2018Eli Lilly and NeutralGoldman Sachs Group Inc.
27.04.2017Eli Lilly and HoldArgus Research Company
20.03.2017Eli Lilly and NeutralUBS AG
22.07.2015Eli Lilly and Equal WeightBarclays Capital
08.01.2015Eli Lilly and HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
21.04.2017Eli Lilly and UnderperformBMO Capital Markets
15.10.2012Eli Lilly and underperformJefferies & Company Inc.
30.06.2010Eli Lilly ErsteinschätzungSoleil Securities Group, Inc.
14.12.2009Eli Lilly sellGoldman Sachs Group Inc.
02.12.2009Eli Lilly sellGoldman Sachs Group Inc.

