Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei Eli Lilly am Abend zu

Notierung im Blick

Die Aktie von Eli Lilly gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Eli Lilly-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 4,2 Prozent im Plus bei 963,60 USD.

Um 20:08 Uhr ging es für das Eli Lilly-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 4,2 Prozent auf 963,60 USD. Im Tageshoch stieg die Eli Lilly-Aktie bis auf 981,62 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 949,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 463.335 Eli Lilly-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 981,62 USD. Dieser Kurs wurde am 10.11.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Eli Lilly-Aktie liegt somit 1,84 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 09.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 624,00 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 35,24 Prozent könnte die Eli Lilly-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten Eli Lilly-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,20 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,92 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 994,00 USD.

Am 30.10.2025 hat Eli Lilly in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,21 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,07 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 17,60 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 53,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Eli Lilly einen Umsatz von 11,44 Mrd. USD eingefahren.

Experten gehen davon aus, dass Eli Lilly im Jahr 2025 23,46 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Eli Lilly-Aktie

Aktien von Eli Lilly und Novo Nordisk fallen: Arzneimittelriesen senken US-Preise für Abnehm-Medikamente

Aktien von Eli Lilly und Novo Nordisk uneins: Trump verhandelt wohl über günstige Abnehm-Medikamente

S&P 500-Papier Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Eli Lilly von vor 10 Jahren abgeworfen