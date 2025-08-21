Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly präsentiert sich am Freitagabend stärker

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Eli Lilly zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Eli Lilly-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 710,74 USD.

Die Aktie legte um 20:04 Uhr in der New York-Sitzung 0,1 Prozent auf 710,74 USD zu. Der Kurs der Eli Lilly-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 719,40 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 716,75 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 223.956 Eli Lilly-Aktien den Besitzer.

Am 28.08.2024 erreichte der Anteilsschein mit 972,24 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Eli Lilly-Aktie 36,79 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.08.2025 (624,00 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,20 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten Eli Lilly-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,20 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,78 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 994,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Eli Lilly am 07.08.2025. Das EPS wurde auf 6,29 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,28 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Eli Lilly mit einem Umsatz von insgesamt 15,56 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,30 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 37,64 Prozent gesteigert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 22,70 USD je Aktie in den Eli Lilly-Büchern.

