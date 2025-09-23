Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly am Nachmittag mit KursVerlusten
Die Aktie von Eli Lilly gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Eli Lilly-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 736,52 USD.
Die Eli Lilly-Aktie gab im New York-Handel um 15:52 Uhr um 1,4 Prozent auf 736,52 USD nach. Das bisherige Tagestief markierte Eli Lilly-Aktie bei 736,46 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 746,94 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 70.974 Eli Lilly-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.09.2024 bei 939,00 USD. Der derzeitige Kurs der Eli Lilly-Aktie liegt somit 21,56 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.08.2025 bei 624,00 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Eli Lilly-Aktie 15,28 Prozent sinken.
Zuletzt erhielten Eli Lilly-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,20 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,87 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 994,00 USD.
Eli Lilly veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 6,29 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Eli Lilly noch ein Gewinn pro Aktie von 3,28 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Eli Lilly mit einem Umsatz von insgesamt 15,56 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,30 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 37,64 Prozent gesteigert.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 22,83 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
S&P 500-Wert Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eli Lilly von vor 3 Jahren abgeworfen
Novo Nordisk-Aktie dennoch leichter: Positive Studiendaten im Blick
Novo Nordisk-Aktie zieht an: Ozempic liefert bei Herzkreislauferkrankungen bessere Ergebnisse als Eli Lilly
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.12.2024
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.2024
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.02.2024
|Eli Lilly and Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.2018
|Eli Lilly and Outperform
|BMO Capital Markets
|25.07.2018
|Eli Lilly and Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
