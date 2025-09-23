Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly am Mittwochabend mit Abschlägen

Kurs der Eli Lilly

Die Aktie von Eli Lilly gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Eli Lilly-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 1,2 Prozent auf 738,24 USD ab.

Um 20:06 Uhr rutschte die Eli Lilly-Aktie in der New York-Sitzung um 1,2 Prozent auf 738,24 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Eli Lilly-Aktie bisher bei 736,46 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 746,94 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 151.747 Eli Lilly-Aktien umgesetzt.

Am 26.09.2024 markierte das Papier bei 939,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Eli Lilly-Aktie ist somit 27,19 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.08.2025 bei 624,00 USD. Der aktuelle Kurs der Eli Lilly-Aktie ist somit 15,47 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 5,20 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,87 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 994,00 USD für die Eli Lilly-Aktie.

Eli Lilly gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,29 USD, nach 3,28 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 15,56 Mrd. USD gegenüber 11,30 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 22,83 USD je Eli Lilly-Aktie.

