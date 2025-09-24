Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly am Nachmittag mit Abschlägen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Eli Lilly. Die Eli Lilly-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 737,76 USD abwärts.

Das Papier von Eli Lilly befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,6 Prozent auf 737,76 USD ab. Die Eli Lilly-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 736,66 USD ab. Bei 737,67 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 54.931 Eli Lilly-Aktien den Besitzer.

Am 26.09.2024 markierte das Papier bei 939,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 27,28 Prozent Plus fehlen der Eli Lilly-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 624,00 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Eli Lilly-Aktie 15,42 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 5,20 USD an Eli Lilly-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,87 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Eli Lilly-Aktie bei 994,00 USD.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 6,29 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Eli Lilly 3,28 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15,56 Mrd. USD – ein Plus von 37,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Eli Lilly 11,30 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Experten gehen davon aus, dass Eli Lilly im Jahr 2025 22,83 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

