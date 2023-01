Meta-Aktie vorbörslich stärker: Facebook und Instagram heben möglicherweise Trump-Sperre auf - RBC zählt Meta zu den 'Top 30 Global Ideas'

Die Konzernmutter Meta werde noch in diesem Monat eine Entscheidung fällen, berichtete die "Financial Times" am Sonntag. Der Konzern habe eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die die Frage entscheiden solle, berichtete das Blatt unter Berufung auf Beteiligte.

Vergangenen November hatte der neue Twitter-Eigentümer Elon Musk hat das Konto Trumps im Kurznachrichtendienst wieder freigeschaltet. Bevor er gesperrt wurde, hatte Trump bei Twitter mehr als 88 Millionen Follower. Als Präsident war der Dienst eines seiner wichtigsten Vehikel zur Verbreitung seiner Politik und umstrittenen Ansichten. Kurz vor Ende seiner Präsidentschaft wurde er von den damaligen Twitter-Eigentümern gesperrt. Ausschlaggebend waren seine Kommentare auf Twitter rund um den Sturm auf das US-Kapitol in Washington. Ein wütender Mob von Trump-Anhängern wollte damals versuchen, die Parlamentarier mit Gewalt daran zu hindern, den Wahlsieg von Trumps Herausforderer Joe Biden offiziell zu bestätigen.

Trump, der sich bei der kommenden Präsidentschaftswahl wieder bewerben will, sieht nach früheren Angaben bislang keinen Grund, wieder Twitter wieder zu nutzen. Er will seiner eigenen Plattform Truth Social treu bleiben. Dort folgen ihm knapp 4,6 Millionen Nutzer.

RBC zählt Meta zu den 'Top 30 Global Ideas' - 'Outperform'

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Meta auf "Outperform" mit einem Kursziel von 150 US-Dollar belassen, die Aktie aber in die Liste der 30 globalen Top-Anlageempfehlungen aufgenommen. Bei der von Analyst Brad Erickson beobachteten Aktie gebe es Hinweise, dass sich die Werbeeffizienz verbessert. Er glaubt, dass der Social-Media-Konzern damit wieder einen strukturellen Vorteil erlangen kann. Im Jahr 2023 könnten wieder Marktanteilsgewinne gegenüber anderen sozialen Netzwerken und Suchanbietern erzielt werden.

Die Meta Platforms-Aktie notiert an der NASDAQ vorbörslich zeitweise 1,44 Prozent höher bei 122,07 US-Dollar.

(Reuters) / NEW YORK (dpa-AFX Broker)

