EON SE Aktie News: EON SE am Freitagmittag leichter

Die Aktie von EON SE gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 15,38 EUR.

Um 11:48 Uhr fiel die EON SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 15,38 EUR ab. Bei 15,23 EUR markierte die EON SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 15,34 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten EON SE-Aktien beläuft sich auf 1.214.663 Stück.

Am 22.04.2025 erreichte der Anteilsschein mit 15,54 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,01 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.01.2025 bei 10,44 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,15 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem EON SE seine Aktionäre 2024 mit 0,550 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,571 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der EON SE-Aktie wird bei 15,04 EUR angegeben.

EON SE veröffentlichte am 26.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,80 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 24,44 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 23,84 Mrd. EUR.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 14.05.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von EON SE rechnen Experten am 20.05.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,12 EUR je EON SE-Aktie.

