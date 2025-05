EON SE Aktie News: Anleger greifen bei EON SE am Montagmittag zu

Kursentwicklung

Die Aktie von EON SE zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das EON SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 15,54 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die EON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 15,54 EUR nach oben. Der Kurs der EON SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 15,56 EUR zu. Bei 15,47 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der EON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 802.995 Aktien.

Am 05.05.2025 markierte das Papier bei 15,56 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 0,16 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.01.2025 (10,44 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,83 Prozent.

Zuletzt erhielten EON SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,571 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 15,04 EUR für die EON SE-Aktie.

EON SE gewährte am 26.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,80 EUR gegenüber -0,25 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,49 Prozent auf 23,84 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte EON SE 24,44 Mrd. EUR umgesetzt.

Die EON SE-Bilanz für Q1 2025 wird am 14.05.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 20.05.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,12 EUR je EON SE-Aktie belaufen.

