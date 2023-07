RWE-Aktie leicht in Grün: RWE kommt bei JPMorgan auf 'Positive Catalyst Watch'

Erhöhung der Jahresziele?

Die US-Bank JPMorgan hält bei RWE in Kürze eine Erhöhung der Jahresziele für wahrscheinlich.

Entsprechend optimistisch ist Analyst Vincent Ayral für die Kursentwicklung und gab den RWE-Papieren daher den Status "Positive Catalyst Watch". Sein Kursziel stockte der Experte in einer am Freitag vorliegenden Studie etwas auf von zuvof 52,50 auf 53 Euro. Dabei blieb er bei der fundamentalen Einstufung mit "Overweight". Nach einer herausragenden Entwicklung 2022 winke wieder ein sehr starkes Jahr. Ayral ging mit seinen Schätzungen an das obere Ende der aktuellen Jahresziele und sieht noch einigen Spielraum für den Marktkonsens.

Die RWE-Aktie steigt via XETRA zeitweise 0,20 Prozent auf 39,50 Euro.

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2023 / 19:32 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2023 / 00:15 / BST

NEW YORK (dpa-AFX Broker)