Microsoft-Aktie fester: Umsatz deutlich gesteigert

Der Softwarekonzern Microsoft hat im ersten Quartal seines Geschäftsjahres 2018/19 erneut mit einem rasant wachsenden Cloud-Geschäft gepunktet. Unter dem Strich verdiente der US-Konzern 8,82 Milliarden US-Dollar oder 1,14 Dollar je Aktie. Das ist mehr, als von Factset befragte Analysten Microsoft mit im Mittel 96 Cent je Aktie zugetraut hatten, und entspricht einem Gewinnanstieg um 36 Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum.

Der Umsatz kletterte im Berichtsquartal per Ende September um 19 Prozent auf 29,1 Milliarden Dollar vor einem Jahr. Analysten hatten im Durchschnitt lediglich mit 27,88 Milliarden Dollar Umsatz gerechnet.

Das Cloud-Angebot namens Azure setzte sein Wachstum auch im Berichtsquartal ungebremst fort. Office 365, die Online-Version der weit verbreiteten Büro-Software, legte ebenfalls deutlich zu. Das Segment "Intelligent Cloud", zu dem auch Azure gehört, steigerte den Umsatz um 24 Prozent auf rund 8,57 Milliarden Dollar. Im Segment "Productivity and Business Processes", das Office enthält, kletterten die Erlöse um 19 Prozent auf 9,77 Milliarden Dollar. Azure allein verbuchte ein Umsatzplus von 76 Prozent, Office 365 kam auf 36 Prozent. Absolute Zahlen für die beiden Produkte nennt Microsoft generell nicht.

Microsoft selbst hatte für die Sparte "Productivity and Business Processes" Einnahmen von 9,25 bis 9,45 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt und für das "Intelligent-Cloud"-Geschäft 8,15 bis 8,35 Milliarden.

Die Microsoft-Aktie legte im nachbörslichen Handel in einer ersten Reaktion etwas zu. Inzwischen können die Titel die Gewinne auf über 3,5 Prozent ausbauen. Noch im offiziellen Handel notierten die Titel rund 6 Prozent schwächer, was dem Ausverkauf an der Wall Street, insbesondere bei Tech-Werten geschuldet war.

