eToro Aktie News: eToro am Montagnachmittag verlustreich

Die Aktie von eToro gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die eToro-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 3,1 Prozent auf 39,26 USD abwärts.
Um 15:53 Uhr ging es für die eToro-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 3,1 Prozent auf 39,26 USD. In der Spitze fiel die eToro-Aktie bis auf 38,30 USD. Bei 39,58 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 68.397 eToro-Aktien.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte eToro am 10.11.2025.
Die eToro-Bilanz für Q1 2026 wird am 16.06.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q1 2027-Finanzergebnisse von eToro rechnen Experten am 15.06.2027.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,34 USD je Aktie belaufen.
