eToro Aktie News: eToro präsentiert sich am Dienstagnachmittag fester

Die Aktie von eToro zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die eToro-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Um 15:53 Uhr stieg die eToro-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 38,82 USD. Die eToro-Aktie zog in der Spitze bis auf 39,06 USD an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 38,06 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 47.613 eToro-Aktien umgesetzt.

Am 10.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.06.2026 erfolgen. Die Q1 2027-Finanzergebnisse könnte eToro möglicherweise am 15.06.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass eToro im Jahr 2025 2,32 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

