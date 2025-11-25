eToro Aktie News: eToro am Nachmittag im Minusbereich
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von eToro. Die Aktionäre schickten das Papier von eToro nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 38,70 USD.
Die eToro-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 38,70 USD abwärts. Die eToro-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 38,59 USD ab. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 39,04 USD. Zuletzt wechselten 24.797 eToro-Aktien den Besitzer.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte eToro am 10.11.2025.
Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 16.06.2026 terminiert. Die Q1 2027-Finanzergebnisse könnte eToro möglicherweise am 15.06.2027 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass eToro einen Gewinn von 2,34 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
