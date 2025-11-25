eToro Aktie News: eToro am Nachmittag im Minusbereich

So bewegt sich eToro

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von eToro. Die Aktionäre schickten das Papier von eToro nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 38,70 USD.

Die eToro-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 38,70 USD abwärts. Die eToro-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 38,59 USD ab. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 39,04 USD. Zuletzt wechselten 24.797 eToro-Aktien den Besitzer.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte eToro am 10.11.2025.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 16.06.2026 terminiert. Die Q1 2027-Finanzergebnisse könnte eToro möglicherweise am 15.06.2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass eToro einen Gewinn von 2,34 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

