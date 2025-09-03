DAX24.037 +0,6%ESt505.367 +0,3%Top 10 Crypto15,67 +2,8%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin94.386 +1,3%Euro1,1704 ±-0,0%Öl68,48 +0,5%Gold3.489 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Alibaba A117ME Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Bayer BAY001 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX vor schwacher Eröffnung -- Asiens Märkte uneinig -- DEUTZ steigt ins Rüstungsgeschäft ein -- Bitcoin, Deutsche Bank, Siemens Energy, Rheinmetall, Tesla, Disney, Biogen, Ford im Fokus
Top News
DEUTZ-Aktie: Einstieg ins Rüstungsgeschäft durch Kauf von Drohnen-Antriebsspezialisten DEUTZ-Aktie: Einstieg ins Rüstungsgeschäft durch Kauf von Drohnen-Antriebsspezialisten
Tesla-Aktie im Blick: Markteintritt des Xiaomi SU7 könnte die Marktanteile in China beeinflussen Tesla-Aktie im Blick: Markteintritt des Xiaomi SU7 könnte die Marktanteile in China beeinflussen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

EUREX/DAX-Future im Verlauf knapp behauptet

02.09.25 08:19 Uhr

DOW JONES--Mit kleineren Abschlägen zeigen sich die DAX-Futures am Dienstag im Handelsverlauf. Der September-Kontrakt verliert gegen 8.10 Uhr 53,0 Punkte auf 24.012,0. In den Handel gegangen war er mit 24.042,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.126,0 und das Tagestief bei 23.944,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.518 Kontrakte. Die große strukturelle Seitwärtsbewegung seit Mai hat eine Unterstützung bei 23.000. Seit dem 9. Juli hat sich eine Kern-Spanne zwischen 24.748 und 23.950 herausgebildet. Dabei wird nun die Unterseite getestet. Seit dem 15. August ist der Markt im kurzfristigen Abwärtstrend.

Wer­bung

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 02, 2025 02:20 ET (06:20 GMT)