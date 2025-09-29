Insidertrade bei KION GROUP ausgemacht: So reagiert die Aktie
Zu einem Insidertrade kam es in jüngster Vergangenheit bei KION GROUP.
Werte in diesem Artikel
Am 26.09.2025 wurde bei KION GROUP ein Insidertrade durchgeführt. Der Handel wurde am 29.09.2025 gemeldet. Larsson, Hans Michael, Vorstand bei KION GROUP, hat am 26.09.2025 seine Aktienposition vergrößert. Der Zukauf belief sich auf 5.918 Aktien zu je 65,69 USD. Im Endeffekt sprang die KION GROUP-Aktie im FSE-Handel an und legte um 1,80 Prozent auf 55,75 EUR zu.
Das Papier von KION GROUP legte am Veröffentlichungstag der BaFin letztlich zu und stieg im FSE-Handel um 0,70 Prozent auf 56,90 EUR. In der Summe wechselten via FSE 25 KION GROUP-Aktien den Besitzer. Insgesamt ist KION GROUP aktuell 7,41 Mrd. Euro wert. An der Börse befinden sich momentan 131.125.120 Aktien im Streubesitz.
Der vorherige Insidertrade mit KION GROUP-Aktien wurde am 05.09.2023 verzeichnet. Einen Zukauf von 5.899 Papiere für jeweils 39,39 EUR tätigte zu diesem Zeitpunkt Vorstand.
Bildquellen: KION GROUP
