DAX23.703 -0,2%ESt505.489 -0,3%Top 10 Crypto15,65 -1,6%Dow46.316 +0,2%Nas22.591 +0,5%Bitcoin96.797 -0,7%Euro1,1739 +0,1%Öl67,26 -0,6%Gold3.836 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Alibaba A117ME BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Commerzbank CBK100 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown droht: DAX leichter -- Asiens Börsen uneins -- Lufthansa-Piloten vor Urabstimmung -- Continental sieht Chance auf DAX-Verbleib trotz Abspaltung -- Rüstungsaktien, Etsy, Wolfspeed im Fokus
Top News
Wolfspeed-Aktie: Spektakulärer Kursanstieg um 1.700 % nach Insolvenz-Sanierung Wolfspeed-Aktie: Spektakulärer Kursanstieg um 1.700 % nach Insolvenz-Sanierung
Vor drohendem US-Shutdown: Wieso DAX-Anleger so zurückhaltend agieren Vor drohendem US-Shutdown: Wieso DAX-Anleger so zurückhaltend agieren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!
Portfolio angepasst

Insidertrade bei KION GROUP ausgemacht: So reagiert die Aktie

30.09.25 10:01 Uhr
Insidertrade bei KION GROUP ausgemacht: So reagiert die Aktie | finanzen.net

Zu einem Insidertrade kam es in jüngster Vergangenheit bei KION GROUP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
KION GROUP AG
56,65 EUR -0,05 EUR -0,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Am 26.09.2025 wurde bei KION GROUP ein Insidertrade durchgeführt. Der Handel wurde am 29.09.2025 gemeldet. Larsson, Hans Michael, Vorstand bei KION GROUP, hat am 26.09.2025 seine Aktienposition vergrößert. Der Zukauf belief sich auf 5.918 Aktien zu je 65,69 USD. Im Endeffekt sprang die KION GROUP-Aktie im FSE-Handel an und legte um 1,80 Prozent auf 55,75 EUR zu.

Das Papier von KION GROUP legte am Veröffentlichungstag der BaFin letztlich zu und stieg im FSE-Handel um 0,70 Prozent auf 56,90 EUR. In der Summe wechselten via FSE 25 KION GROUP-Aktien den Besitzer. Insgesamt ist KION GROUP aktuell 7,41 Mrd. Euro wert. An der Börse befinden sich momentan 131.125.120 Aktien im Streubesitz.

Der vorherige Insidertrade mit KION GROUP-Aktien wurde am 05.09.2023 verzeichnet. Einen Zukauf von 5.899 Papiere für jeweils 39,39 EUR tätigte zu diesem Zeitpunkt Vorstand.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf KION GROUP

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf KION GROUP

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: KION GROUP

Nachrichten zu KION GROUP AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu KION GROUP AG

DatumRatingAnalyst
24.09.2025KION GROUP HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.2025KION GROUP HoldJefferies & Company Inc.
12.08.2025KION GROUP HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.2025KION GROUP OutperformBernstein Research
31.07.2025KION GROUP BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
01.08.2025KION GROUP OutperformBernstein Research
31.07.2025KION GROUP BuyDeutsche Bank AG
31.07.2025KION GROUP BuyUBS AG
31.07.2025KION GROUP BuyBaader Bank
31.07.2025KION GROUP BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
24.09.2025KION GROUP HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.2025KION GROUP HoldJefferies & Company Inc.
12.08.2025KION GROUP HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.2025KION GROUP HoldJefferies & Company Inc.
10.07.2025KION GROUP HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.02.2024KION GROUP UnderperformBernstein Research
23.01.2024KION GROUP UnderperformBernstein Research
09.01.2024KION GROUP UnderperformBernstein Research
09.01.2024KION GROUP UnderperformBernstein Research
04.01.2024KION GROUP UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für KION GROUP AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen