DAX24.062 -0,3%Est505.679 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,04 -2,2%Nas23.958 +0,6%Bitcoin94.744 -0,1%Euro1,1608 ±0,0%Öl64,45 -0,7%Gold3.976 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 adidas A1EWWW Rheinmetall 703000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA Alphabet A (ex Google) A14Y6F Amazon 906866 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor EZB-Entscheid: DAX stabil -- Asiens Börsen schließen uneins -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, Metsera, DroneShield, Meta, Scout24, HelloFresh im Fokus
Top News
Redcare Pharmacy-Aktie nahe Jahrestief - Experten bleiben dennoch optimistisch Redcare Pharmacy-Aktie nahe Jahrestief - Experten bleiben dennoch optimistisch
Ausblick: Altria stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor Ausblick: Altria stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für alle, die mehr wollen: Bonus-Zertifikate der LBBW. Jetzt mehr erfahren!

ROUNDUP: Kion schneidet besser ab als erwartet - Aktie schwankt

30.10.25 11:45 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
KION GROUP AG
56,60 EUR -0,45 EUR -0,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Gabelstapler-Hersteller Kion (KION GROUP) hat im dritten Quartal überraschend gut abgeschnitten. Mit der steigenden Kundennachfrage im dritten Quartal habe sich der positive Trend der ersten beiden Jahresviertel fortgesetzt, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Frankfurt mit. Der Konzern konkretisierte seine Jahresziele innerhalb der bislang vorgegebenen Spannen für Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis sowie für die Rendite auf das gebundene Kapital (ROCE). Anleger waren sich in ihrer Reaktion uneins.

Wer­bung

Kion erwartet für 2025 nun einen Umsatz von 11,1 bis 11,4 Milliarden Euro, statt wie zuvor 10,9 bis 11,7 Milliarden Euro. Der bereinigte operative Gewinn soll bei 760 und 820 Millionen Euro liegen, bislang waren 720 bis 870 Millionen Euro avisiert. Die Rendite auf das gebundene Kapital prognostiziert das Management bei 7,4 bis 8,0 Prozent. Davor standen 7,0 bis 8,4 Prozent im Plan.

Kurz nach Handelsbeginn legte die im MDAX notierte Aktie leicht zu, drehte dann aber mit bis zu 4 Prozent ins Minus. Zuletzt stand sie wieder 1 Prozent im Plus. Seit dem Jahreswechsel hat das Papier bereits mehr als 80 Prozent zugelegt und damit deutlich stärker als der ebenfalls im Mittelwerte-Segment notierte Konkurrent Jungheinrich, dessen Anleger sich über 18 Prozent Wertzuwachs freuen können.

Analysten verwiesen unterdessen darauf, dass der Mittelwert der neuen Gewinnzielspanne auf Konzernebene leicht unterhalb der Erwartungen liege, das gelte auch für das Staplergeschäft. Im Automationsgeschäft erwartet Kion hingegen etwas mehr als von den Experten geschätzt, was laut dem Unternehmen die starken Auftragszahlen seit Jahresbeginn reflektiert.

Wer­bung

Bereits in der vergangenen Woche hatte Kion seine Prognose für den freien Barmittelzufluss im Gesamtjahr angehoben, da die Kosten für das laufende Effizienzprogramm geringer ausfallen als bisher gedacht. Er wird seitdem bei 600 bis 700 Millionen Euro erwartet.

Während der Umsatz im dritten Quartal verglichen mit dem Vorjahreszeitraum mit 2,7 Milliarden Euro noch stabil blieb, stieg der Auftragseingang um 10 Prozent auf knapp 2,7 Milliarden Euro. Allerdings verdiente Kion vor Zinsen, Steuern und Sondereffekten (bereinigtes Ebit) mit 190,5 Millionen Euro gut 13 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Analysten hatten jedoch noch weniger auf dem Zettel. Das Konzernergebnis stieg um mehr als 60 Prozent auf 119 Millionen Euro und fiel damit ebenfalls deutlich besser aus als erwartet. Hier half ein besseres Finanzergebnis und eine geringere Steuerlast.

Für JPMorgan-Analyst Akash Gupta deutet in diesem Zusammenhang das über den Erwartungen liegende Ergebnis des dritten Quartals womöglich darauf hin, dass der Mittelwert der neuen Prognose etwas konservativ sein könnte./lew/tav/mis

Ausgewählte Hebelprodukte auf KION GROUP

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf KION GROUP

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu KION GROUP AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu KION GROUP AG

DatumRatingAnalyst
11:26KION GROUP BuyWarburg Research
10:56KION GROUP OverweightJP Morgan Chase & Co.
09:31KION GROUP HoldJefferies & Company Inc.
24.10.2025KION GROUP BuyDeutsche Bank AG
23.10.2025KION GROUP OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
11:26KION GROUP BuyWarburg Research
10:56KION GROUP OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.10.2025KION GROUP BuyDeutsche Bank AG
23.10.2025KION GROUP OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.10.2025KION GROUP KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
09:31KION GROUP HoldJefferies & Company Inc.
09.10.2025KION GROUP HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.09.2025KION GROUP HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.2025KION GROUP HoldJefferies & Company Inc.
12.08.2025KION GROUP HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
29.02.2024KION GROUP UnderperformBernstein Research
23.01.2024KION GROUP UnderperformBernstein Research
09.01.2024KION GROUP UnderperformBernstein Research
09.01.2024KION GROUP UnderperformBernstein Research
04.01.2024KION GROUP UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für KION GROUP AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen