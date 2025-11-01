DAX 24.132 +0,7%ESt50 5.679 +0,3%MSCI World 4.398 +0,2%Top 10 Crypto 14,69 -1,4%Nas 23.885 +0,7%Bitcoin 92.679 -3,4%Euro 1,1538 +0,0%Öl 64,99 -0,1%Gold 4.010 +0,2%
Heute im Fokus
24.000-Punkte-Marke zurückerobert: DAX letztlich höher -- Berkshire Hathaway mit mehr Gewinn -- OpenAI sichert sich Rechenleistung von Amazon -- Rheinmetall, Apple, BioNTech, Palantir im Fokus
Top News
Ausblick: Ferrari öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal Ausblick: Ferrari öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
TKMS-Aktie im Blick: U-Boot-Spezialist zeigt insgesamt Stärke nach Börsengang TKMS-Aktie im Blick: U-Boot-Spezialist zeigt insgesamt Stärke nach Börsengang
KION GROUP Aktie

64,45 EUR +3,35 EUR +5,48 %
FSE
Marktkap. 8,06 Mrd. EUR

KGV 11,59 Div. Rendite 2,57%
WKN KGX888

ISIN wurde kopiert
ISIN DE000KGX8881

Symbol wurde kopiert
Symbol KNNGF

JP Morgan Chase & Co.

KION GROUP Overweight

08:01 Uhr
KION GROUP Overweight
Aktie in diesem Artikel
KION GROUP AG
64,45 EUR 3,35 EUR 5,48%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Kion von 64 auf 71 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aussichten im Bereich Warenlagerautomatisierung trieben die Schätzungen weiter an, schrieb Akash Gupta am Sonntag in seiner Zusammenfassung im Nachgang des dritten Quartals. Er stockte auch den Bewertungsmultiplikator etwas auf. Die Margen dürften mittelfristig steigen. Die Aktienbewertung hält Gupta weiter für attraktiv./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2025 / 16:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: KION GROUP Overweight

Unternehmen:
KION GROUP AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
71,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
61,10 €		 Abst. Kursziel*:
16,20%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
64,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,16%
Analyst Name:
Akash Gupta 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
65,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu KION GROUP AG

10:46 KION GROUP Buy Warburg Research
08:01 KION GROUP Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.10.25 KION GROUP Buy UBS AG
31.10.25 KION GROUP Buy Deutsche Bank AG
30.10.25 KION GROUP Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu KION GROUP AG

dpa-afx JPMorgan optimistisch KION-Aktie setzt Kurs-Rally fort KION-Aktie setzt Kurs-Rally fort
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: MDAX legt nachmittags zu
TraderFox Stocks in Action: KION, Allianz, Schneider Electric, Knorr-Bremse und Rheinmetall.
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX-Anleger greifen am Mittag zu
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Kion auf 71 Euro - 'Overweight'
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Ziel für Kion auf 70 Euro - 'Buy'
finanzen.net Montagshandel in Frankfurt: MDAX klettert zum Start des Montagshandels
finanzen.net KION GROUP: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
finanzen.net So schätzen die Analysten die Zukunft der KION GROUP-Aktie ein
EQS Group EQS-News: KION with a solid third quarter – strong order intake increase in the first nine months of 2025
EQS Group EQS-News: KION showcases physical AI turning real-time data into real-world warehouse performance at CeMAT Shanghai
Zacks Has Kion Group (KIGRY) Outpaced Other Industrial Products Stocks This Year?
Zacks Fast-paced Momentum Stock Kion Group (KIGRY) Is Still Trading at a Bargain
EQS Group EQS-Adhoc: KION GROUP AG: KION Group adjusts free cash flow outlook for 2025 due to lower one-time expenses for efficiency program; cost savings expected to remain nearly unchanged
EQS Group EQS-News: KION Group adjusts free cash flow forecast for 2025 due to lower one-time expenses for efficiency program; cost savings expected to remain nearly unchanged
EQS Group EQS-AFR: KION GROUP AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
Zacks Is Kion Group (KIGRY) a Great Value Stock Right Now?
