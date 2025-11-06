ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt Kion auf 'Halten' - Erwartungen an 2026 zu hoch
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat die Aktien von Kion (KION GROUP) von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft. Die Erwartungen an den Spezialisten für Warenlagerlogistik für 2026 seien etwas zu hoch, schrieb Alexander Hauenstein am Donnerstag. Die Aktien hätten mittlerweile den fairen Wert erreicht, den er unverändert mit 63 Euro errechnete. Mit dem Geschäftsmomentum sei das Unternehmen allerdings auf Kurs./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf KION GROUP
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf KION GROUP
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu KION GROUP AG
Analysen zu KION GROUP AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:11
|KION GROUP Halten
|DZ BANK
|03.11.2025
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|03.11.2025
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.2025
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|31.10.2025
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.11.2025
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|03.11.2025
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.2025
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|31.10.2025
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.2025
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:11
|KION GROUP Halten
|DZ BANK
|30.10.2025
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.2025
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.2025
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.2025
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.02.2024
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
|23.01.2024
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
|09.01.2024
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
|09.01.2024
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
|04.01.2024
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für KION GROUP AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen