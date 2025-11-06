DAX24.020 -0,1%Est505.663 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,92 -3,1%Nas23.500 +0,7%Bitcoin89.313 -1,2%Euro1,1512 +0,2%Öl63,91 +0,6%Gold4.009 +0,8%
ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt Kion auf 'Halten' - Erwartungen an 2026 zu hoch

06.11.25 10:49 Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat die Aktien von Kion (KION GROUP) von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft. Die Erwartungen an den Spezialisten für Warenlagerlogistik für 2026 seien etwas zu hoch, schrieb Alexander Hauenstein am Donnerstag. Die Aktien hätten mittlerweile den fairen Wert erreicht, den er unverändert mit 63 Euro errechnete. Mit dem Geschäftsmomentum sei das Unternehmen allerdings auf Kurs./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Analysen zu KION GROUP AG

DatumRatingAnalyst
10:11KION GROUP HaltenDZ BANK
03.11.2025KION GROUP BuyWarburg Research
03.11.2025KION GROUP OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.10.2025KION GROUP BuyUBS AG
31.10.2025KION GROUP BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
03.11.2025KION GROUP BuyWarburg Research
03.11.2025KION GROUP OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.10.2025KION GROUP BuyUBS AG
31.10.2025KION GROUP BuyDeutsche Bank AG
30.10.2025KION GROUP OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
10:11KION GROUP HaltenDZ BANK
30.10.2025KION GROUP HoldJefferies & Company Inc.
09.10.2025KION GROUP HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.09.2025KION GROUP HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.2025KION GROUP HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.02.2024KION GROUP UnderperformBernstein Research
23.01.2024KION GROUP UnderperformBernstein Research
09.01.2024KION GROUP UnderperformBernstein Research
09.01.2024KION GROUP UnderperformBernstein Research
04.01.2024KION GROUP UnderperformBernstein Research

