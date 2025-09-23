KION GROUP Aktie
Marktkap. 7,68 Mrd. EURKGV 11,59 Div. Rendite 2,57%
WKN KGX888
ISIN DE000KGX8881
Symbol KNNGF
KION GROUP Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Kion mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Hold" belassen. Vergleichsweise höhere Nachfrage nach Gegengewichtsstaplern in der Branche sei der Profitabilität der Frankfurter laut ihrem Finanzchef zuträglich, schrieb Lasse Stueben nach dem zweiten Tag der Berenberg-Konferenz am Dienstag./ag/mne
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 11:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: KION GROUP
Zusammenfassung: KION GROUP Hold
|Unternehmen:
KION GROUP AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
54,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
59,50 €
|Abst. Kursziel*:
-9,24%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
58,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-8,01%
|
Analyst Name:
Lasse Stueben
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
60,10 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu KION GROUP AG
|10:51
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.25
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.25
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.25
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|31.07.25
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|10:51
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.25
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.25
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.25
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|31.07.25
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|01.08.25
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|31.07.25
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.25
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|31.07.25
|KION GROUP Buy
|Baader Bank
|31.07.25
|KION GROUP Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|29.02.24
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
|23.01.24
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
|09.01.24
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
|09.01.24
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
|04.01.24
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
|10:51
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.25
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.25
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.25
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.25
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.