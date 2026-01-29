DAX24.309 -2,1%Est505.892 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,58 -3,3%Nas23.685 -0,7%Bitcoin69.372 -1,8%Euro1,1929 -0,4%Öl69,83 -1,5%Gold5.180 -3,7%
EUREX/DAX-Futures im frühen Handel mit Abgaben

30.01.26 05:56 Uhr

DOW JONES--Mit Abschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Freitagmorgen. Der aktuelle Kontrakt verliert gegen 05.55 Uhr 28 Punkte auf 24.534. In den Handel gegangen war er mit 24.565 Punkten. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.607 und das Tagestief bei 24.484 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 319 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

January 29, 2026 23:56 ET (04:56 GMT)