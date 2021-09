BMW-Aktie: Mehr China gesichert

€uro am Sonntag

von David Heinz, €uro am Sonntag

BMW erklärte, sich mit umgerechnet 200 Millionen Euro an der Restrukturierung der Muttergesellschaft Huachen seines chinesischen Partnerunternehmens Brilliance Automotive zu beteiligen. Dabei geht es insbesondere um Anlagen und Gebäude in der Stadt Shen­yang. Dort sollen Autos der Marken BMW oder Mini gebaut werden.

BMW weitet sein Geschäft in China also weiter aus. Auftrieb für die Aktie gab es auch durch Analysten: Die Investmentbank Jefferies bestätigte ihre Kaufempfehlung für die im DAX notierte Stammaktie mit einem Kursziel von 125 Euro. Das Analystenhaus Bernstein Research traut dem Papier von BMW in einer ­aktuellen Einschätzung 120 Euro zu.

